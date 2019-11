Nieuwe tramlijnen Antwerpen: Borsbekenaar moet zich aanpassen ADA

24 november 2019

14u25 0 Antwerpen Binnenkort openen de nieuwe tramlijnen in Antwerpen na de werken aan de Noorderlijn. Dit zorgt voor enkele aanpassingen voor de Borsbekenaar die naar Antwerpen wil met het openbaar vervoer.

In het centrum van Antwerpen lopen de werken aan de Noorderlijn op hun laatste benen. Op 8 december openen de nieuwe tramverbindingen. Zo zal je in de toekomst vanuit het centrum bijvoorbeeld de tram kunnen nemen naar het Red Star Line Museum en het MAS op het Eilandje of naar de nieuwe Park & Ride ter hoogte van het knooppunt van de Noorderlaan met de A12.

Die nieuwe verbindingen hebben ook invloed voor wie van Borsbeek naar Antwerpen wil. De belangrijkste wijziging is die van het traject van lijn 24 tussen Silsburg en het Havenhuis. Vroeger reed die nog naar de Melkmarkt maar dat zal dus veranderen. Riezigers naar het centrum van Antwerpen moeten overstappen op tramlijn 11 richting Melkmarkt of kiezen voor de lijnen 3 en 5 in het premetrostation Astrid richting Groenplaats.