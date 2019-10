Nieuwe tram- en wegbrug voor Theunisbrug volgende week ingevaren Jan Aelberts

15 oktober 2019

17u16 4 Antwerpen De nieuwe trambrug en de oostelijke wegbrug van de nieuwe Gabriel Theunisbrug aan het Sportpaleis wordt op 20 en 27 oktober ingevaren. De Vaartkaai wordt dan plaatselijk onderbroken voor alle verkeer.

Op zondag 20 oktober wordt de nieuwe trambrug naar haar definitieve locatie ingevaren onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Een week later, op zondag 27 oktober, volgt de oostelijke wegbrug voor het verkeer richting Merksem. Beide bruggen komen ten oosten van de bestaande brug te liggen - de kant Brug van den Azijn.

Het invaren gebeurt telkens op dezelfde manier: zaterdag wordt de brug vanaf het montageterrein richting het kanaal gereden. ’s Nachts wordt de brug dan beetje bij beetje op het ponton geplaatst. Door het enorme gewicht is dit een heus huzarenstuk, vermist het ponton in evenwicht moet blijven. De ochtend nadien wordt de brug via het water naar haar nieuwe locatie gevaren. Daarbij staat één rijdend steunpunt op het ponton en het andere op het land (linkeroever).

Uitkijkpunt

Voor wie het invaren wil volgen, is er een uitkijkpunt op de Vaartkaai. De invaaroperatie duurt een hele dag, maar het effectief invaren gebeurt wellicht tussen 8 en 14 uur. Wegens de beperkte parkeergelegenheid ter hoogte van het uitkijkpunt, kom je best niet met de wagen.

Vaartkaai onderbroken

Tijdens het invaren van de tram- en wegbrug op 20 en 27 oktober is de Vaartkaai plaatselijk onderbroken voor alle verkeer, ook voor fietsers en voetgangers. Er kan geen verkeer onder de brug passeren. Ook het jaagpad is afgesloten. Dat komt omdat bij het invaren de bruggen over de rijweg hangen.

Het verkeer volgt een omleiding via de Westkaai, Eugeen Meeusstraat, Borrewaterstraat, Heirmanstraat, Minister Delbekelaan en Ingenieur Menneslaan. Fietsers volgen de omleiding via de Carrettestraat en Eigenheerdstraat. In de loop van de namiddag wordt de Vaartkaai opnieuw opengesteld. Er is geen hinder voor het verkeer over de Theunisbrug zelf.

Hou er rekening mee dat tijdens deze periode de Vaartkaai ook onderbroken is ter hoogte van de spoorwegbruggen van 14 tot en met 31 oktober.