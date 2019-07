Nieuwe tegenvaller voor Antwerpse luchthaven: Flybe doekt route naar Londen eind augustus op Philippe Truyts

04 juli 2019

14u26 4 Antwerpen De Antwerpse luchthaven incasseert een nieuwe tegenvaller. Maatschappij Flybe vliegt vanaf 1 september niet meer naar London Southend. “Tegenvallende resultaten zijn de hoofdreden”, zegt Vanessa Flamez, woordvoerster van Antwerp Airport. “We praten nu met diverse maatschappijen om de continuïteit van de route te garanderen.”

Flybe ving na het faillissement van VLM in augustus vorig jaar een deel van het verlies aan passagiers naar Londen op. Flybe kwam begin dit jaar in handen van een groep van drie investeerders: Virgin Atlantic, Cyrus Capital en Stobart. Zij hebben nu hun rekening gemaakt. De route Antwerpen-London Southend (aan de monding van de Thames) beantwoordt niet aan de verwachtingen. “Passagiers zijn op de hoogte gebracht. We betalen hen volledig terug of boeken hen op een alternatieve dienst”, zo laat een woordvoerder van Stobart Air weten.

Flybe vliegt zesmaal per week. Volgens Vanessa Flamez is het daardoor niet eenvoudig om voldoende zakenmensen te overtuigen. “En al zeker niet als je dagelijks om 14 uur opstijgt. Dat is geen goed moment. Hoe dan ook, we werken nu hard om de route in stand te houden ná augustus. Londen is altijd een zeer belangrijke bestemming geweest vanuit Antwerpen. We hopen dat onze gesprekken met andere maatschappijen succes hebben.”

Minder passagiers

Intussen zijn ook de cijfers van het eerste semester (januari-juni) bekend. Antwerp Airport staat op verlies met 14 procent minder passagiers dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal passagiers daalde van 153.128 naar 132.073. “VLM vloog tot augustus 2018 en draaide een hoge frequentie”, nuanceert Vanessa Flamez. “Die vergelijking slepen we nog mee. Gelukkig heeft TUI Fly (dat intussen 13 bestemmingen bedient, red.) zijn capaciteit flink verhoogd. De piek komt er nu aan in juli en augustus.”

Lichtpunt was de maand juni met 31.429 passagiers, 557 meer dan vorig jaar. Dat smukt de cijfers voor het tweede kwartaal (april-juni) dan weer op: Antwerp Airport noteert daar een daling van 7 procent. Het aantal bewegingen liep in juni fors terug, met 20 procent. Ook dat heeft met het verdwijnen van VLM te maken. Daarnaast zijn er duidelijk minder trainingsvluchten uitgevoerd.