Nieuwe street art aan de rand van Deurne CVDP

20 augustus 2019

14u31 0 Antwerpen Aan de rand van Deurne werd vorige week deze nieuwe muurschildering gespot.

Ongeveer een maand geleden begon het decoratieve familiebedrijf Stylin’Art met de muurschildering aan hun gebouw in industrieterrein Den Hoek in Wijnegem. Twee weken geleden spotten voorbijgangers dit eindresultaat. Wandelaars vanuit het Muggepad in Deurne die verder lopen door de Muggelei in Wijnegem, kunnen voorbij de toegang naar het Ertbruggebos deze nieuwe muurbeschildering bewonderen.