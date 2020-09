Nieuwe Star Wars mural versiert Leopoldplaats





CVDP

12 september 2020

13u24 0 Antwerpen Graffitikunstenaar Toon Van Ishoven heeft een nieuwe muurschildering gemaakt op de Leopoldplaats in Antwerpen.

De nieuwe mural is sinds kort te zien boven restaurant De Burgerij. Het gaat om een afbeelding van twee personages uit Star Wars. Het kunstwerk werd gemaakt in opdracht van Disney Plus.