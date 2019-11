Nieuwe snookerclub op Astridplein Tijs Van Puyenbroeck

20 november 2019

12u00 0 Antwerpen In het Billiard Palace Hotel op het Koningin Astridplein is een nieuwe snookerclub geopend. The Antwerp Snooker Academy heeft vier tafels en richt zich op ervaren spelers. Begin volgend jaar wordt ook de grotere club op de eerste verdieping vernieuwd. Die zal 24 op 7 open zijn.

Ex-wereldkampioen snooker Stuart Bingham en driebandfenomeen Raymond Ceulemans openden de exclusieve club. Het lokaal op de tweede verdieping ademt een Britse huiskamerstijl. “De look is retro zoals de gentlemen’s clubs van de oude jaren, maar dan zonder oubollig te worden. De bedoeling is om de mensen een spelletje snooker te laten spelen alsof ze in hun eigen woonkamer zitten. We doen wel een screening om ervoor te zorgen dat enkel spelers van een zeker niveau er zich op hun gemak voelen”, vertelt uitbater Nico Smeets.

Ook voor wie nog wat aan zijn niveau moet werken is er goed nieuws. De reeds bestaande club een verdieping lager, waarmee Smeets samenwerkt, zal een opwaardering krijgen. “De club zal een nieuwe lounge krijgen en bezoekers zullen er kunnen proeven van verschillende keusporten.”

Meer info op de Facebookpagina van The Antwerp Snooker Academy.