Nieuwe route slaat niet aan: Waterbus over Albertkanaal wordt gratis tijdens spitsuren BJS

02 juli 2019

17u08 2 Antwerpen Te weinig mensen maken voor woon-werkverkeer gebruik van de Waterbus-traject over het Albertkanaal. Bij wijze van promotie maakt het Havenbedrijf de route zes maanden lang gratis tijdens de spitsuren.

De twee vaarroutes van de Waterbus over de Schelde zijn een groot succes. De veerboten, die sinds begin dit jaar op het Albertkanaal tussen de brug van de Houtlaan in Wijnegem en het Havenhuis op het Eilandje pendelen, raken dan weer minder goed gevuld.

“De route over het Albertkanaal is in principe in het leven geroepen om het woon-werkverkeer van mensen uit het filegevoelige oosten te bevorderen”, zegt Tom Verlinden, mobiliteitsmanager bij Havenbedrijf Antwerpen. “Uit analyse blijkt echter dat het traject bij die doelgroep onvoldoende aanslaat. Het zijn vooral toeristen of senioren die tijdens de daluren van de Waterbus gebruik maken.”

Trager

Vanwaar het uitblijven van het succes van DeWaterbus over het Albertkanaal? Verlinden ziet twee redenen. “Het succes van DeWaterbus op de Schelde is voor een groot stuk te verklaren omdat er een virtuele brug tussen de linker- en rechteroever wordt gelegd. Daarnaast speelt ook snelheid een rol. Op het Albertkanaal wordt minder snel gevaren dan op de Schelde.”

Om het traject over het Albertkanaal te promoten, start het Havenbedrijf met een campagne. Voortaan kan u van 7 tot 9u ‘s morgens én van 16 tot 18u ‘s avonds helemaal gratis meevaren. Een kaartje op-en-af kost normaal vijf euro. De stunt duurt zes maanden. “We hopen zo de mensen te verleiden om voor het woon- werkverkeer voor de filevrije de Waterbus, en niet voor de wagen, te kiezen. Momenteel is het misschien nog te doen met de auto. Maar zodra de Oosterweelwerken starten, wellicht niet meer.”