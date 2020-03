Nieuwe richtlijnen in Rivierenhof: maximum twee uur wandelen, bal- en groepspelen verboden BJS

23 maart 2020

17u13 0 Antwerpen Het is dezer dagen koppen lopen in het provinciale park Rivierenhof in Deurne. Opdat het provinciebestuur geen sluiting zou moeten opleggen, wordt aan bezoekers gevraagd om niet langer dan twee uur in het Rivierenhof te vertoeven.

De groendomeinen van de provincie Antwerpen zijn momenteel allemaal open voor individuele bezoekers. Speeltuinen zijn weliswaar gesloten, picknickbanken werden waar mogelijk weggehaald, er wordt toegezien op het afstand houden (1,5 meter) en er geldt een verbod op samenscholingen.

Omdat er door het zonnige weer erg veel volk naar de domeinen van de provincie Antwerpen komt, werd (in sommige gevallen te veel volk, gingen lokale politie-afdelingen de jongste dagen over tot het sluiten van sommige parkings. Dat gebeurde onder meer in het Prinsenpark (Retie), De Averegten (Heist-op-den-Berg) en het Vrijbroekpark (Mechelen).

In het Rivierenhof in Deurne is de maatregel voorlopig niet aan de orde. Wel zijn nu andere maatregelen getroffen. Zo vraagt de provincie aan de bezoekers van het Rivierenhof om slechts twee uur in het park te vertoeven. Bal- en andere groepsspelen zijn niet langer toegelaten.

