Nieuwe reeks gewelddadige incidenten in Antwerpen “lijkt sterk gerelateerd aan het drugsmilieu” ADN

03 december 2019

17u43

Bron: Belga 30 Antwerpen De nieuwe golf van gewelddadige incidenten in Antwerpen en omgeving lijkt verband te houden met het drugsmilieu. Dat bevestigt het Antwerpse parket vandaag. Mogelijk zijn de feiten ook onderling met elkaar verbonden.

Er zou onder meer een link zijn gevonden tussen de granaataanslag in de Van Heystveltstraat in Deurne eind vorige week en de granaataanslag op een appartement in de Melkerijstraat in Wommelgem vanochtend.

Bij die meest recente aanslag, in Wommelgem, raakten de voordeur en gevel van een appartementsgebouw en ook enkele voertuigen beschadigd. De feiten zijn intussen - net als die van vorige week in Deurne - gekwalificeerd als vernieling door ontploffing. Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd, die net als Dovo en het labo ter plaatse is gegaan. De federale gerechtelijke politie voert het onderzoek.

"De nieuwe reeks van de geweldsdelicten lijkt sterk gerelateerd aan het drugsmilieu en de geweldsdelicten zijn mogelijk ook onderling met elkaar verbonden", klinkt het bij het parket. "Er moet een duidelijk onderscheid gezien worden tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders. In de onderzoeken wordt uiteraard op de beide niveaus gewerkt.”