Nieuwe nachtclub TheCommon opent half februari: “Stad heeft nood aan breder house- en technoaanbod”

Antwerpen

Na een bewogen jaar in het Antwerpse nachtleven met onder andere de sluiting van Café d’Anvers opent er in februari een nieuwe club in de Koekenstad. Met TheCommon krijgt het clubcomplex in Antwerpen-Noord met IKON en Skyclub een nieuw broertje dat zich vooral zal focussen op house en techno. “TheCommon is voor puristen, voor feestvierders met een open geest.”