Nieuwe muurschildering in 3D herdenkt een van bloedigste bombardementen van WO II ADA

03 juli 2019

14u50 0 Antwerpen Op een gevel in de Meistraat, vlak bij het Theaterplein, verschijnt de komende dagen en weken een bijzondere muurschildering. Ze verwijst naar de inslag van een V-bom in de toenmalige volkswijk in oktober 1944. Dit initiatief kadert in de herdenking van de Tweede Wereldoorlog in Antwerpen.

Op 28 oktober 1944 viel er om 18.20 uur een V2-bom op de Bontemantelstraat in Antwerpen. Het was een van de bloedigste V-bominslagen in de stad, waarbij 71 doden en 81 gewonden vielen. De verwoeste wijk maakte later plaats voor het Theaterplein en de Stadsschouwburg.

Muurschildering met 3D-effect

De stad koos deze symbolische plaats om er een tijdelijk kunstwerk te plaatsen dat de angst en terreur die de V-bommen teweegbrachten in de periode na de Bevrijding weerspiegelt. Het kunstwerk bestaat uit een muurschildering die de komende dagen en weken wordt verwezenlijkt in de Meistraat, een parallelstraat van het Theaterplein, op een zijgevel van de Stadsschouwburg. Het schilderwerk van 14 op 10 meter maakt de materiële schade bij de impact van een dergelijke bom aanschouwelijk. Het wordt tegen eind juli voltooid, en wordt gerealiseerd in samenwerking met Street Art Antwerp en Treepack.

Antwerpenaar Toon Van Ishoven ontwierp en schildert deze ‘mural’ voor de stad. Van Ishoven is een artistieke duizendpoot, die thuis is in heel wat verschillende stijlen. Bovendien maakt hij niet alleen muurschilderingen maar ook grafische ontwerpen, audiovisuele producties op gebouwen en sets voor theaters. “Het bewustzijn van wat oorlog betekent vind ik heel belangrijk, zeker voor generaties die er nooit echt één hebben meegemaakt. Er zijn trouwens ook persoonlijke linken. Ik ken de verhalen van de terreur van de V-bommen via mijn vader, die beschreef hoe het geluid van de V1-bom plots stopte voor hij insloeg, en hoe je de V2 helemaal niet kon horen.”