Nieuwe master aan Antwerps Instituut voor Tropische Geneeskunde

BJS

14 februari 2020

16u50 0 Antwerpen Er komt een nieuwe master aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen. Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten er de ‘Master in Tropical Medicine’ volgen, een master-na-master met twee afstudeerrichtingen: ‘Clinical Science’ en ‘Biomedical Sciences’. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen is internationaal een van de belangrijkste instellingen voor wetenschappelijk onderzoek naar infectieziekten en epidemieën. Het Instituut staat in de hele wereld bekend om zijn expertise in HIV en malaria, maar ook om zijn gespecialiseerde opleidingen in tropische geneeskunde en gezondheidszorg.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts geeft nu groen licht voor een gloednieuwe master-na-master-opleiding aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Er worden 25 tot 30 studenten per jaar verwacht.

“De nieuwe opleiding mikt op academici die zich verder willen specialiseren op het gebied van tropische ziekten”, zegt Weyts. “Dat kan bijna nergens ter wereld zo goed als bij ons in Vlaanderen. Met deze nieuwe opleiding kan het Instituut voor Tropische Geneeskunde zijn voortrekkersrol in de bestrijding van tropische ziektes verder versterken. De topexperts van de toekomst zullen nog vaker opgeleid zijn in Antwerpen.”