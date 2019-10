Nieuwe Lifeboat stoomt studenten Zeevaartschool klaar voor echte werk ADA

02 oktober 2019

18u52 1 Antwerpen De Hogere Zeevaartschool heeft zijn nieuwe lifeboat gedoopt. Met die boot kunnen studenten leren hoe ze met een reddingsboot moeten werken. Daarnaast leren ze allerlei veiligheidstechnieken. Nieuw is dat ze dat vanaf nu ook met behulp van virtual reality kunnen oefenen. “De VR laat ons toe dat er klassikaal en in veilige omstandigheden geoefend kan worden”, klinkt het.

Je kent die boten wel. De vaak oranje kleurige reddingssloepen aan grote olietankers of vrachtschepen en nu en dan eens op een cruiseschip. Zo een exemplaar heeft de Hogere Zeevaartschool van Antwerpen woensdag gedoopt. Het zal dienen als oefenexemplaar voor de studenten zodat zij te allen tijde voorbereid zijn op noodsituaties. De nieuwe lifeboat moet het oudere exemplaar vervangen.

Noodprocedures oefenen

Nieuw vanaf dit jaar is dat studenten met behulp van virtual reality nu ook in het klaslokaal de noodprocedures kunnen oefenen. Dankzij een VR-bril lijkt het alsof de studenten middenin de actie zitten. “Dit laat ons toe de studenten in een veilige omgeving kennis kunnen laten maken met de stappen die uitgevoerd moeten worden om zo een Lifeboat veilig te water te laten”, vertelt Gersom Brussaard, Coördinator Communicatie Hogere Zeevaartschool Antwerpen. “Bovendien kan er nu meer geoefend worden.” De Hogere Zeevaartschool zal nu bekijken of de VR ingezet kan worden voor meerdere doeleinden binnen de opleiding.

De eerstejaars krijgen meteen ook een certificaat wanneer ze de veiligheidslessen tot een goed einde brengen. Dankzij dat certificaat kunnen ze tijdens de zomervakantie stages volgen zodat ze ook praktijkervaring opdoen.