Nieuwe internationale opleiding ‘Applied Information Technology’ van start aan Karel de Grote Hogeschool ADA

24 september 2020

09u52 0 Antwerpen De Karel de Grote Hogeschool (KdG) breidt haar Engelstalig opleidingsaanbod uit met de bachelor Applied Information Technology. Het gaat om een variant van de opleiding Toegepaste Informatica voor zowel binnen- als buitenlandse studenten die grenzen willen verleggen en deel willen uitmaken van een international classroom.

“Het aantal inschrijvingen heeft de verwachtingen overtroffen. In totaal hebben we, ondanks de coronacrisis, 122 applicaties, van Zuid-Afrika tot USA, van Brazilië tot Bangladesh. 10 procent van de ingeschreven studenten zijn Vlaamse studenten die mee in het internationale avontuur willen stappen”, vertelt coördinator van de opleiding Ann Gielis.

KdG komt met deze nieuwe Engelstalige opleiding tegemoet aan de huidige prangende arbeidsvraag vanuit de ICT-sector. “Met dit internationale aanbod kunnen we studenten van over de hele wereld rekruteren die ICT-knelpuntberoepen kunnen invullen. We leveren gediplomeerden af met praktijkkennis van de nieuwste technologieën zoals Artificial Intelligence en de laatste ontwikkelingen in Development.

Met Applied IT dompelt KdG studenten onder in de technologie van de toekomst. “We leiden allround developers of ontwikkelaars op met een sterke focus op artificiële intelligentie-technologieën zoals machine learning en neural networks”, licht de coördinator toe. “Al de lessen zijn uiteraard in het Engels. Engels is sowieso de voertaal in de wereld van Informatica.”

Vanaf het eerste jaar werken ze in kleine teams aan real-life opdrachten die de leerstof van alle vakken samenbrengen. En ze gaan allemaal aan de slag in een fictief bedrijf ‘The Company’: de eerstejaars zijn de Young Potentials, de tweedejaars de Team Players en de derdejaars de Junior Professionals. Zij leren de communicatiestijlen, managementtechnieken en cross-culturele communicatie die bij hun positie in ‘The Company’ past.