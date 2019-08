Nieuwe graduaatsopleidingen meteen populair in Antwerpse hogescholen BJS/BLG

30 augustus 2019

15u55 0 Antwerpen Het schooljaar 2019-2020 brengt enkele tientallen nieuwe graduaatsopleidingen met zich mee die net als de andere opleidingen van het type hbo5 - uit het volwassenenonderwijs - voortaan een volwaardig onderdeel van het hoger onderwijs vormen. Verschillende van die opleidingen lijken meteen erg populair te worden, zo leert een rondvraag bij Antwerpse hogescholen.

Op definitieve inschrijvingscijfers bij de hogescholen en universiteiten is het nog even wachten, maar verschillende onderwijsinstellingen geven aan dat de nieuwe graduaatsopleidingen het goed doen. In tegenstelling tot de opleidingen van de centra voor volwassenenonderwijs kan je er voortaan een hoger diploma mee behalen.

“Er is duidelijk vraag naar”, stelt Karolien Loriers van de Antwerpse AP Hogeschool. “Ook bij mensen die al werken en toch nog een diploma hoger onderwijs willen halen, maar geen tijd of middelen hebben voor een bachelor. Je kan immers kiezen hoe lang je dat doet en wanneer - avond of dag. Met de nieuwe graduaten en de bacheloropleidingen is er nu een groot aanbod waarmee we voor elke student een juiste plek in het hoger onderwijs kunnen vinden met reële slaagkansen.”

Internet of Things

De AP Hogeschool biedt zestien nieuwe graduaatsopleidingen aan, waaronder lerarenopleiding secundair onderwijs, Internet of Things, werforganisatie en restaurant en catering. Ook de Karel de Grote Hogeschool (KdG) verwacht veel van de graduaatsopleidingen secundair onderwijs en Internet of Things - voor die laatste schreven al 26 studenten zich in. Nog nieuw bij KdG zijn drie Engelstalige opleidingen die naar de IT-sector leiden en waarmee de hogeschool studenten van over de hele wereld hoopt aan te trekken om dan later IT-knelpuntberoepen in te vullen. KdG pakt tot slot ook uit met het extra onderwijsvak “Nederlands als niet-thuistaal” voor leraren in het basis- of secundair onderwijs.