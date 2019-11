Nieuwe foto’s tonen prachtig gerestaureerde voorgevel KMSKA ADA

14 november 2019

16u08 0 Antwerpen Voor het eerst in anderhalf jaar schittert de voorgevel van het KSMKA als vanouds. Heel die tijd werd er gewerkt aan de gevel om die te restaureren. Nu die stelling weg is, komt een schitterende helder witte voorgevel vrij.

De restauratie aan de voorgevel van het KMSKA begon in april 2018. Heel de tijd werd er met man en macht gewerkt om die gevel in haar oude glorie te herstellen. Nu de stellingen volledig weg zijn, is het resultaat te bewonderen. En het mag gezien worden. De grijze stenen hebben plaats gemaakt voor helderwitte steen. Ook de trappen zijn nu voor het eerst opnieuw zichtbaar.

“Opvallend is dat de voorgevel meer kleurschakeringen kent dan de andere gevels van het gebouw. Wie aandachtig kijkt, merkt dat er in de voorgevel kleurvariaties zitten tussen roze, gelige, licht-oranje, grijze en blauwe tinten. De voorgevel is namelijk opgebouwd uit verschillende steensoorten zoals onder andere: blauwe hardsteen of arduin, de lichtroze Euvillesteen en de grijzige Gobertin”, staat te lezen op de website van het KMSKA.

De achtergevel blijft voorlopig wel nog even achter stellingen verborgen.