Nieuwe fietsmarkering moet Nationalestraat aantrekkelijker maken voor fietsers

21 november 2019

09u59 0 Antwerpen Trams, bussen, wagens, fietsers en voetgangers. Allemaal gebruiken ze de smalle Nationalestraat in Antwerpen. Voor fietsers is het niet de meest geliefde straat omdat de tramsporen, parkerende wagens en de smalle ruimte tussen de straat en de tramsporen het erg gevaarlijk maakt. Nieuwe fietsmarkering moet dat euvel nu oplossen.

Stadsarbeiders hebben in de Nationalestraat in Antwerpen fietsmarkeringen aangebracht tussen de tramsporen. Het gaat niet om een fietssuggestiestrook maar is vooral bedoeld om automobilisten attent te maken dat fietsers er mogen fietsen. “Tussen het tramspoor en de rand van de baan is weinig plaats voor fietsers. Zeker op plekken waar er ook nog eens een bus- en tramhalte is. Daarom hebben we deze markeringen aangebracht zodat fietsers weten dat ze daar mogen fietsen en zodat bestuurders ook beseffen dat fietsers dus niet zomaar in het midden van de baan rijden”, verduidelijkt districtsburgemeester Paul Cordy.

Een logische verklaring maar toch blijft het een opvallende maatregel. Gaat dit niet voor ergernis zorgen bij trambestuurders en automobilisten? Volgens Cordy zal dat wel meevallen. “In principe verandert er niets. Ook zonder de markeringen moeten bestuurders achter fietsers blijven rijden. Ze kunnen niet zomaar van de baan verdwijnen hé. Bovendien is de Nationalestraat een zone 30 en mag je er niet snel rijden.”

De nieuwe markering moet ervoor zorgen dat de Nationalestraat minder gemeden wordt door fietsers. Door het drukke verkeer en de smalle baan, mijden heel wat fietsers de straat.