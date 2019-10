Nieuwe expo haalt meesterschilders uit schaduw van Rubens in Museum Mayer van den Bergh David Acke

01 oktober 2019

14u31 1 Antwerpen Pieter Paul Rubens moet zowat de bekendste Antwerpse schilder zijn maar rondom de grootmeester zijn er nog heel wat andere meesterschilders in de aanbieding. De nieuwe tentoonstelling ‘Madonna ontmoet Dulle Griet. Verzamelaars in topstukken gevat’ wil ook hen in de spotlights zetten.

Vraag de Antwerpenaar naar een bekende Antwerpse schilder en de kans is groot dat de naam Pieter Paul Rubens valt. Terecht, zeker wel maar Antwerpen heeft nog een aantal schildergoden in de aanbieding die vaak vergeten worden in de schaduw van Rubens. En dat hadden meesterverzamelaars Florent Van Ertborn en Frits Mayer van den Bergh ook al door in de 19de eeuw. Zij zochten in die schaduw van Rubens naar andere meesterwerken van onder andere Pieter Brueghel, Quinten Massijs en Rogier van der Weyden. Die werken vormen nu samen de nieuwe tentoonstelling ‘Madonna ontmoet Dulle Griet. Verzamelaars in topstukken gevat.’

Op 5 oktober opent de tentoonstelling, dag op dag 125 jaar geleden dat Dulle Griet herontdekt werd in Keulen op een veiling. Interesse was er niet in het werk. Men twijfelde of het wel van Breughel was en het hing in een verdoken hoekje onder het stof. Fritz waagde de gok en kocht het werk voor 488 Belgische frank terwijl een werk van Breughel in de tijd al gauw 40.000 Belgische franken kostte. Een koopje dus en de eyecatcher van de tentoonstelling.

De tentoonstelling is weergave van de wereldvisie van toen. Zowel naar geloof als dagelijkse leven toe. Het toont ons vandaag hoe de mensen enkele eeuwen geleden leefden, dachten, en geloofden. “De tentoonstelling start met Dulle Griet. Dit schilderij toont ons heel veel van het leven van toen. Nadien komen er portretten aan bod. Zo zien we stadssecretaris Pieter Gillis geportretteerd, een goede vriend van Thomas More en Erasmus”, aldus curator Rita Van Dooren.

Schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud vertelt: “Dit jaar is het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude is gestorven. We vieren zijn nalatenschap met de tentoonstelling ‘Madonna ontmoet Dulle Griet. Verzamelaars in topstukken gevat’, exact 125 jaar nadat Antwerps verzamelaar Fritz Mayer van den Bergh het schilderij ‘Dulle Griet’ ontdekt. In deze prachtige tentoonstelling kan je de gerestaureerde Dulle Griet aanschouwen als één van de eyecatchers, die maar liefst 19 werken uit de Vlaamse topstukkenlijst bevat. Daarnaast is deze expo goed voor enkele primeurs. Niet alleen worden verschillende meesterwerken uit de collectie van het KMSKA voor het eerst in jaren opnieuw getoond in Antwerpen, je kan er ook ontdekken hoe het schilderij ‘Boerengezelschap bij de haard’ van Pieter Aertsen smaakt!”

Dat smaken moet je letterlijk nemen. “Om het publiek helemaal in de sfeer van toen te brengen hebben we speciale snoepjes laten maken. Hierdoor wordt niet alleen de visuele prikkel van de bezoeker geprikkeld maar ook de smaakzin. Daarnaast hebben we een speciaal parfum in de zalen die de bosgeur weergeeft. Allemaal voor een extra dimensie”, besluit een van de curators Veronique Van Passel.