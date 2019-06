Nieuwe expo Gilbert van Schoonbeke kijkt verder dan realisaties: wie was die projectontwikkelaar avant la lettre? ADA

06 juni 2019

16u19 0 Antwerpen Stadsontwikkelaar Gilbert van Schoonbeke werd exact 500 jaar geleden geboren. Dat wordt dit jaar gevierd met tal van activiteiten. In het Maagdenhuis loopt een tentoonstelling die teruggaat naar de persoon achter die urbanist.

Hoe we de stad vandaag kennen is voor een groot deel te danken aan Gilbert van Schoonbeke. De urbanist en projectontwikkelaar bepaalde mee het uitzicht van de stad tijdens de Gouden zestiende eeuw. Het huidige Eilandje, het Brouwershuis en tal van straten en pleinen werden ontwikkeld op zijn initiatief. Van Schoonbeke werd dit jaar 500 jaar geleden geboren en wordt daarom gevierd.

In het Maagdenhuis loopt de tentoonstelling ‘Rijk worden op de Werf van de Gouden Eeuw. Gilbert van Schoonbeke’ en brengt de persoon van Schoonbeke terug tot leven. De overzichtstentoonstelling toont via kunstwerken, plannen, kaarten, foto’s en gebruiksvoorwerpen de context waarin de bekende Antwerpenaar zijn plannen kon verwezenlijken. En dat was niet altijd evident, getuigen de vele intriges, moordpogingen, opstand en een aanval op Antwerpen.

Maar de expo gaat verder dan zijn realisaties. Wat voor iemand was de schatrijke Gilbert van Schoonbeke eigenlijk? Zo krijg je bijvoorbeeld de unieke gelegenheid alle bekende portretten van de man samen te zien. Jeroen Puttevils, stadshistoricus aan de Universiteit Antwerpen, is de curator van deze tentoonstelling.

Antwerpen viert het hele jaar Van Schoonbeke. De overzichtstentoonstelling in het Maagdenhuis, concerten in Museum Vleeshuis, een speciaal Gilbertbier, een boek, tochten op de Schelde en een optreden van Stef Bos. De zanger werd geboren in Veenendaal, waar Van Schoonbeke destijds een deel van zijn grondstoffen haalde. Het uitgebreide programma van het Van Schoonbekejaar vind je op www.antwerpen.be/vanschoonbeke.