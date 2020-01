Nieuwe domowoning moet Antwerpenaar ongezonde woon- en leefsituaties doen herkennen ADA

24 januari 2020

15u24 0 Antwerpen Antwerpen opent een nieuwe demowoning waar bezoekers geconfronteerd worden met een aantal ongezonde woon- en leefsituaties. Het doel is Antwerpenaars leren hoe ze zelf een gezonde woonomgeving kunnen creëren.

Op maandag 2 maart opent de nieuwe demowoning Gezond (t)Huis in een gebouw van Woonhaven aan de Keistraat 14 in Antwerpen. Tijdens een laagdrempelige en interactieve rondleiding leren bezoekers hoe ze ongezonde situaties zoals CO, schimmel en vocht kunnen herkennen en vermijden. Ze krijgen ook tips om hun eigen leefomgeving gezond te maken met kleine aanpassingen die ze zelf kunnen uitvoeren. Vrijwilligers die eerst een opleiding volgden, geven de rondleidingen.

De demowoning richt zich voornamelijk tot senioren, huishoudens met een laag inkomen en alleenstaande jongeren. Het project is een samenwerking tussen de stad Antwerpen, Woonhaven, Vormingplus en Logo Antwerpen. Antwerpse organisaties kunnen groepen inschrijven voor een rondleiding. Dat kan vanaf maandag 27 januari via www.antwerpen.be/gezondheid.