Nieuwe D-Day voor Antwerpse restaurants: uitbaters houden maand lang bij wie je bent, waar je woont en wanneer je precies aan tafel zat

Antwerpen

Cafés en restaurants in de stad Antwerpen zullen de gegevens van hun klanten een maand moeten bijhouden in plaats van twee weken. Van de uitbaters wordt ook verwacht dat ze precies noteren waar een gezelschap zit én wanneer die mensen aankomen en vertrekken. “Dat laatste lijkt me overbodig”, reageert horecabaas Gunther Dieltjens. “Maakt het uit wanneer die klanten daar zaten? Ik vrees daar veel onjuistheden.”