Nieuwe Colruyt waar ooit Zillion stond vanavond al open Jan Aelberts

03 december 2019

16u04 0 Antwerpen De 244ste Colruyt-winkel opent woensdag officieel de deuren in de nieuwe wijk Nieuw Zuid in Antwerpen, maar is ook vanavond al open tot 20 uur. De eerste klanten kunnen in primeur en met een hapje en een drankje de supermarkt bezoeken.

De nieuwe Colruyt is deel van het woonproject op de Gentplaats op Nieuw Zuid, waar ooit de legendarische discotheek Zillion stond. De supermarkt bevindt zich op het gelijkvloers van een nieuw wooncomplex, met erboven appartementen. Onder de winkel is de publieke parking ’t Zuid ingericht met 160 plaatsen. “Daar kunnen Colruyt-klanten gratis parkeren tijdens hun boodschappen”, zegt gerant Koen Dausy. “Er zijn automatische slagbomen voorzien. En via 2 liften komen de klanten makkelijk tot in de winkel en terug in de parking.”

Morgen, woensdag, gaat de winkel officieel open. Vanavond werd in ‘avant-première’ de winkel geopend met een hapje en een drankje voor alle klanten. De winkel is open tot 20 uur.