Nieuwe co-workingspace en pop-upstore ‘BorgerHub’ voor ondernemers met een klein budget Caroline Van de Pol

14 augustus 2019

18u45 1 Antwerpen Eind oktober start pop-upstore en co-workingspace BorgerHub in het voormalig vredegerecht op de Turnhoutsebaan. De ruimtes zullen verhuurd worden aan democratische prijzen zodat kleine ondernemers uit alle lagen van de bevolking er terecht kunnen.

Ondernemerscoach Froya Deryckere droomde al lang van de opening van een pop-upstore in Borgerhout. “Ik zag veel creatieve mensen die hun product willen verkopen, maar waarvoor een hele winkel te groot is. Met BorgerHub wil ik hen een duwtje in de rug geven”, vertelt ze. In de grote ruimte achteraan zullen creatieve mensen hun zelfgemaakte producten verkopen. De etalagetafels worden gemaakt van binnendeuren van huizen uit Borgerhout. De ondernemers zullen de winkel met een beurtrol openen zodat ze ook nog tijd over hebben voor andere zaken.

In de co-workingspace zullen een twintigtal mensen kunnen werken. Er worden ook aparte kleinere ruimtes verhuurd aan ondernemers die klanten willen ontvangen of vergaderruimte nodig hebben. “De kleine kamers zijn de vroegere bureaus van de rechters van het vredegerecht”, vertelt Froya. Er zal ook een bar aanwezig zijn in het gebouw voor mensen die iets willen komen drinken. “Iedereen kan langskomen, we willen zo een verbindende factor in Borgerhout zijn.”

De ruimtes van BorgerHub zullen beschikbaar zijn voor mensen met een lager budget. Wie de basisprijs niet kan betalen, krijgt korting in ruil voor hulp in het gebouw. Froya hoopt dat ze met haar project een mix van culturen aantrekt. “In de handel blijft die mix vaak nog uit door de hoge huurprijzen, hopelijk gaan wij daarbij een beetje kunnen helpen.”