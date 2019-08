Nieuwe chef-dirigent uit Hong Kong klaar voor eerste seizoen bij Antwerp Symphony Orchestra JAA

14 augustus 2019

21u46 0 Antwerpen Het nieuwe seizoen van het Antwerp Symphony Orchestra gaat op donderdag 19 september van start met een openingsgala en een optreden van de Letse mezzosopraan Elena Garanca in de Koningin Elisabethzaal. Op 4 oktober volgt het eerste concert van de nieuwe chef-dirigent van het orkest, Elim Chan.

De nog maar 33-jarige Chan, afkomstig uit Hong Kong, werd vorig jaar verrassend als nieuwe chef-dirigent aangetrokken door het Antwerp Symphony Orchestra. Ze werkte al voor het London Symphony Orchestra en het Los Angeles Philharmonic en won in 2014 als eerste vrouw ooit de gerenommeerde Donatella Flick Conducting Competition in Londen. Tijdens haar eerste orkest met het Antwerp Symphony Orchestra neemt ze “Icarus” van Auerbach, het Eerste vioolconcerto van Bruch en “Le Sacre du Printemps” van Stravinski onder handen. Chan zal in het seizoen 2019-2020 negen concerten dirigeren. Eredirigent Philippe Herreweghe neemt er vijf voor zijn rekening.

Het centrale thema voor het nieuwe seizoen wordt ‘Lichaam of ziel’, verwijzend naar de Olympische Spelen die in 1920 in Antwerpen plaatsvonden en die dus herdacht zullen worden. Antwerp Symphony Orchestra wil naar eigen zeggen focussen op verhalen of personages “waarin mensen de keuze maken tussen hemel of aarde, tussen kapitaal of kunst - tussen lichaam of ziel”.