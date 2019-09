Nieuwe CBD-shop in Sint-Andrieswijk (na pop-up Ian Thomas): stad werkt aan reglement dat bonafide winkels zekerheid zal geven Philippe Truyts

17 september 2019

17u01 4 Antwerpen CBD-shops zijn ‘hot’. Maar het zijn niet altijd bekende koppen als Ian Thomas of Lesley-Ann Poppe die ermee beginnen. In de Kronenburgstraat waagt ook Antwerpenaar Sander Fatih Yaman (31) zijn kans. Met een extraatje: naast cannabidiol-producten en natuurlijke shampoos wil hij ook kunst van jonge artiesten tentoonstellen. De stad werkt intussen aan een reglement dat klaarheid moet scheppen voor bonafide CBD-shops.

Voorlopig ziet de shop van Yaman er nog bescheiden uit. “Ik heb wel al bezoek van de politie gekregen. Zonder gevolg.” Hij is ervan overtuigd dat hij zich met zijn zaak netjes aan de wet houdt en veel mensen zal kunnen helpen. “De Wereldgezondheidsorganisatie heeft CBD als ongevaarlijk beoordeeld. Je kunt er niet verslaafd aan geraken omdat THC, het element uit de hennepplant dat een roes veroorzaakt, eruit is gehaald.”

CBD-geuroliën zijn in de Verenigde Staten een hype en mogen er worden verkocht als een voedingssupplement. Ook bij Yaman staan ze in de rekken. Maar hij verkoopt ook rookwaar, van CBD-bloemen. “Deze producten, ingeklaard en getaxeerd door de douane, kunnen mensen helpen die willen stoppen met illegale cannabis. Zo zorgen we ervoor dat geld niet in het illegale circuit verdwijnt, maar dankzij ons legaal product naar de overheid vloeit. Ik hoop dat de overheid me niet als een crimineel ziet, maar als iemand die wil bijdragen tot de welvaart.”

Bonafide vs. malafide

Het recente verleden leert dat het parket in Antwerpen en andere steden al een aantal CBD-shops sloot. In Mechelen bleek burgemeester Bart Somers (Open Vld) wat te voortvarend. De Raad van State floot onlangs nog zo’n sluiting terug. “In Antwerpen werken we aan een reglement”, zegt het kabinet van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Dat moet duidelijkheid scheppen voor echte, bonafide CBD-shops, maar bijvoorbeeld ook voor andere winkels die die producten verkopen. We willen niet alleen de brandveiligheid en producten controleren, maar vooral malafide ondernemers weren.”