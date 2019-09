Nieuwe campusagent meteen onder vuur na controversiële uitspraken: “Bedelaars hadden maar beter moeten studeren, bende armoezaaiers” Sander Bral

23 september 2019

12u11 14 Antwerpen Naar het voorbeeld van onder andere Leuven introduceerde de Antwerpse politie bij de start van het academiejaar een campusagent of zogenoemde ‘studentenflik’. Maar de 27-jarige Mats H. ligt meteen onder vuur na enkele controversiële uitspraken. De Antwerpse politie is een onderzoek gestart of het al dan niet om hun collega gaat.

In het verleden had de lokale politiezone Antwerpen eigenlijk al een campusagent, maar toen die hoofdinspecteur werd en het wijkteam Eilandje ging leiden, was er even een leemte. Tot nu dus, met de aanstelling van Mats H. De campusagent of ‘studentenflik’ maakt deel uit van het wijkteam Binnenstad dat patrouilles doet en overlastdossiers opvolgt. Mats H. zal zich binnen die taken specifiek toeleggen op de studenten in Antwerpen. Hij zal het vaste aanspreekpunt zijn voor de directies van de universiteit en de hogescholen maar ook voor de studentenverenigingen, studentenplatform GATE15, alle kot- en andere studenten en de bewoners van de studentenbuurt.

Controverse

Maar maandagochtend bij de start van het academiejaar kwam campusagent Mats H. al meteen in opspraak. Hij kon in verband gebracht worden met enkele controversiële opmerkingen bij krantenartikels.

Over bedelaars reageerde Mats H. op een artikel - of iemand met dezelfde naam of dezelfde naam gebruikt - dat “ze maar beter hadden moeten studeren op school, bende armoedzaaiers”. In het betrokken artikel gaat het wel over agressieve bedelaars of personen die bedelen op plaatsen waar dat verboden is. Als commentaar op een ander artikel verdedigt hij twee veroordeelde inspecteurs die een tiener mishandelden bij een arrestatie.

Rechtse uitspraken

Ook politiek neemt Mats H. online een duidelijk standpunt in. Over de zogenoemde claimers of agressieve bedelaars zei hij dat “N-VA niet streng genoeg is” en over de betogingen tegen Theo Franken aan de KU Leuven in maart 2018 haalde hij sterk uit naar wat hij zelf “links” noemt: “Die parasieten financieren hun dwaas idealisme en schandalen met ons belastingsgeld.”

De lokale politie onderzoekt of het inderdaad om hun collega gaat. “We onderzoeken ook in welke context deze posts zijn gemaakt omdat ze niet stroken met de regels die gelden in onze politiezone”, zegt Migom. “We behouden ons vertrouwen in een jonge, gemotiveerde collega die een prachtige uitdaging aangaat met deze belangrijke nieuwe functie.”