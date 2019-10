Nieuwe campus KDG Meir telt 30.000 vierkante meter met plaats voor onderwijs én retail ADA

10 oktober 2019

11u02 0 Antwerpen De Karel de Grote Hogeschool (KdG) is gestart met het ontwerp van haar gloednieuwe campus Meir. Tegen 2024 verhuizen studenten en docenten Management en IT van campus Groenplaats naar het voormalige Proximus-gebouw aan de Meir, Jezusstraat, Cellebroedersstraat en Lange Nieuwstraat in Antwerpen. De school gaat in zee met Meir Corner.

KdG en Meir Corner, een samenwerkingsverband tussen Urbicoon en Tans Group, slaan de handen in elkaar voor de realisatie van de nieuwe campus. Die wordt met een oppervlakte van ruim 30.000 vierkante meter bijna dubbel zo groot als de huidige campus op de Groenplaats. De onderste verdiepingen zijn bestemd voor retail, de verdiepingen daarboven voor het toekomstig onderwijs van KdG.

“De opdracht voor de architecten is een flexibel en toekomstgericht gebouw te ontwerpen”, verklaart Loïc De Cannière, voorzitter van de Raad van Bestuur van KdG. “De volledige site is sinds 2009 onroerend erfgoed. De verbouwing gebeurt met een maximaal respect voor de historische gebouwen.” In een voorbereidende fase werd voor de site een masterplan opgemaakt door B-architecten in dialoog met de stadsbouwmeester.

Decoratieve elementen

Voor het ontwerp van de campus dienden 18 architecten- en studiebureaus een offerte in. Een jury onder leiding van de stadsbouwmeester, koos het voorstel van Binst Architects // VK Architects & Engineers. “Het ontwerp vertaalt op een doordachte manier het DNA van de omgeving. De architecten voorzien in hun idee nieuwe gevels die doen denken aan de ‘grands magasins’ van de 19e eeuw. De grandeur van de retail wordt weerspiegeld in de gearticuleerde dubbelhoge plint, geprofileerde dagkanten, belvedère, erkers en een teruggetrokken bescheiden bovenbouw. De architecten passen decoratieve elementen van toen op een originele manier opnieuw toe. Hierdoor sluit de nieuwe campus Meir mooi aan bij de omliggende historische panden”, aldus de jury.

Binst Architects werkt voor het ontwerp en de realisatie van dit strategisch project aan de Antwerpse Meir samen met B-architecten. “Het wordt een verrassende en dynamische combinatie van een hogeschool en een commercieel gedeelte”, duidt Loïc De Cannière. De indeling van zowel de onder­wijsruimte als de winkels moet maximaal flexibel zijn. “We werken met een binnengebied om veel licht in het gebouw te brengen en een levendig binnenplein te creëren. Vanop het dak heb je een prachtig zicht op de Meir en het Centraal Station. We proberen daarom ook een mooie daktuin te integreren”, aldus de voorzitter.