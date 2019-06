Nieuwe borden vertellen precies wanneer tram of bus komt Philippe Truyts

22 juni 2019

9

De Lijn plaatst vanaf dit jaar in de provincie Antwerpen 115 nieuwe schermen met ‘realtime’ reisinformatie. Ze tonen het lijnnummer, de bestemming en de wachttijd. Het gros van de schermen komt aan veelgebruikte haltes en knooppunten in de stad Antwerpen.

De komende vier jaar heeft De Lijn een budget voorzien voor bijna duizend schermen over heel Vlaanderen. In een eerste schijf plaatste de vervoersmaatschappij 280 schermen, waarvan 115 in onze provincie. Alles samen kosten de digitale borden van leverancier Axentia 2,7 miljoen euro. De getoonde wachttijden baseren zich op de gps-positie van de trams en de bussen.

De nieuwe schermen werken op batterijen. Zo hoeft de straat niet te worden opgebroken voor een aansluiting op het lichtnet. Afhankelijk van de grootte van de halte en het aantal bussen of trams dat er per uur voorbijkomt, zal het scherm drie of vijf tekstregels bevatten.