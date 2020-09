Nieuwe Beerschotaanwinst Coulibaly is pionier: eerste huurling van zusterclub Sheffield United Kristof De Cnodder

09 september 2020

11u38 0 Antwerpen Beerschot heeft zopas zijn zevende inkomende transfer van deze zomer gerealiseerd. De 19-jarige Malinees Ismaila Coulibaly komt het Kielse middenveld versterken. Opvallend: Coulibaly is de eerste nieuwkomer ooit die komt via Beerschots Engelse zusterclub Sheffield United. “Beerschot heeft alleen maar te winnen bij deze schaalvergroting”, zegt voorzitter Francis Vrancken.

Ismaila Coulibaly ondertekende vanochtend een meerjarig contract bij Sheffield United, dat het jonge talent overnam van de Noorse eersteklasser Sarpsborg. Toch gaat Coulibaly niet meteen in de Premier League aan de slag; onmiddellijk een werkvergunning krijgen in Groot-Brittannië was moeilijk en een sportieve tussenstap aangewezen. En dus wordt Coulibaly voor drie seizoenen uitgeleend aan Beerschot, dat net als Sheffield (deels) in handen is van de Saoedische prins Abdullah Bin Mosaad.

Galatasaray

Zonder tussenkomst van Sheffield was Coulibaly voor Beerschot wellicht onhaalbaar geweest. In het Olympisch Stadion stelt men immers dat de jeugdige Afrikaan op de radar stond van enkele Europese topclubs, waaronder het Turkse Galatasaray. “Coulibaly heeft alle kwaliteiten van een moderne centrale middenvelder”, verkondigt bestuurslid Jan Van Winckel op Beerschots website. “Hij heeft technische bagage, een goede trap en loop- en infiltratievermogen.” “Coulibaly sloot pas vorig jaar aan bij Sarpsborgs A-kern, maar groeide al snel uit tot een sterkhouder op het middenveld”, vult technisch directeur Sander Van Praet aan. Bij Sarpsborg klokte Coulibaly uiteindelijk af op 28 officiële optredens, vier doelpunten en één assist.

Pionier

Coulibaly wordt op het Kiel in zekere zin een pionier. Hij is de eerste speler die door grote broer Sheffield bij Beerschot wordt gestald. Enkele beloften van The Blades kwamen eerder al wel in beeld in Antwerpen, maar zij speelden op posities die bij Beerschot reeds dubbel bezet waren en dus gingen die deals niet door. Omdat paars-wit op de middenstrook wél nog iets extra’s zocht, bleek Coulibaly een mooie opportuniteit.

“Deze transfer is het resultaat van onze samenwerking met Sheffield United”, besluit voorzitter en medeaandeelhouder Francis Vrancken. “Als co-eigenaar van Beerschot en eigenaar van Sheffield zoekt prins Abdullah steeds naar win-winsituaties voor alle partijen. Deze transfer is daar een perfect voorbeeld van. Beerschot heeft alleen maar te winnen bij die schaalvergroting.” Overigens maken Beerschot en Sheffield sinds kort officieel deel uit van de United World holding. Ook het Saoedische Al Hilal – een derde club van prins Abdullah – zit mee onder die koepel.