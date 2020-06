Nieuwe app voor cafébazen: eenvoudige manier om klanten te registreren door hen zelf QR-code te laten scannen Sabine Van Damme

02 juni 2020

15u59 10 Antwerpen De horeca zal vermoedelijk op 8 juni open mogen, maar de eisen die gesteld worden zijn hallucinant. Daarom ontwikkelde Xenia, een coöperatieve vereniging voor de horeca-ondernemer, een gratis app. Cafébazen kunnen er hun eigen QR-code mee krijgen, en die door klanten laten scannen. Zo kunnen ze zich op hun eigen smartphone snel en eenvoudig registreren.



Elke klant in elke horecazaak moet ‘geregistreerd’ worden, voor mocht er een contactonderzoek nodig zijn na een corona-besmetting. “Maar een cafébaas is geen secretaresse”, zegt Dirk Ketele van Xenia. “Dus hebben wij een oplossing gezocht om die last van de cafébaas zijn schouders te halen. Het is simpel. Elk café krijgt zijn eigen QR-code, en plakt die aan het raam of op de tafels. Klanten kunnen die code scannen, en krijgen dan een registratieformulier op hun smartphone. Snel, makkelijk, duidelijk, én de klant moet niet aan de tablet van het café komen, wat per definitie onhygiënisch is.”

GDPR

Bovendien vindt Xenia dat het niet de taak is van de cafébaas om gegevens van klanten bij te houden. “Dit ligt allemaal heel moeilijk qua GDPR. Maar met dit systeem houdt Xenia de klantengegevens bij op een beveiligde plaats, voor 2 of 3 weken, en niet de cafébaas. Zo is de cafébaas in orde.”

Opvallend: de app is zo goed als gratis. “De cafébazen moeten zich registreren op de website, zodat wij zeker zijn dat het horecamensen zijn. Dat kunnen we dan checken via hun ondernemingsnummer. En we vragen 0,02 cent. De rest is gratis. Je kan op de site ook stickers bestellen met de eigen QR-code, en die moet je dan wel betalen. Maar je kan de code even goed zelf printen en ophangen.”

Xenia is een horeca-ondernemerscoöperatie bedrijf dat in 2017 werd opgericht, met als doel de moderne horeca-ondernemer vooruit te helpen door de digitale kaart te trekken. Er is op hetzelfde platform onder meer ook een bestel-app in aanmaak, zodat klanten via hun smartphone hun drank kunnen bestellen.