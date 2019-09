Nieuwe app moet frustraties wegwerken bij Antwerpse koppels AMK

30 september 2019

16u07 0 Antwerpen Een nieuwe app, Taskbooker, moet frustraties bij 6 op de 10 Antwerpse koppels over onafgewerkte klusjes oplossen. De app gaat namelijk op zoek naar iemand die vervelende karweitjes voor jou opknapt. “Als Tinder de app is om een relatie te starten, dan is Taskbooker de app om deze relatie te redden.”, klinkt het.

Uit onderzoek van Taskbooker bij 400 Antwerpenaren blijkt dat maar liefst 86% van de Antwerpenaren met onafgewerkte klusjes blijven zitten. Dit uitstelgedrag zorgt voor frustraties bij 6 op de 10 Antwerpenaren die in een relatie zitten. Daar heeft Taskbooker iets op gevonden: ze ontwikkelden een app waarop je als gebruiker kan laten weten welke karweitjes je liever aan iemand anders overlaat. De app gaat dan voor jou op zoek naar iemand in de buurt die met veel plezier langs komt, en zo een centje bijverdient.

Louis Ballegeer van Taskbooker: “We gaan ervan uit dat er voor elk klusje waaraan iemand een hekel heeft of gewoonweg geen tijd voor heeft, er iemand in de buurt is die dat klusje met plezier opknapt. Het is dan ook onze bedoeling om deze twee groepen met elkaar te verbinden. Zo wordt er een win-win situatie gecreëerd. De buren die de klus komen opknappen, verdienen eenvoudig een centje bij, en de klusjes die steeds werden uitgesteld, worden eindelijk opgeknapt. Gedaan met frustraties: als Tinder de app is om een relatie te starten, dan is Taskbooker de app om deze relatie te redden.”