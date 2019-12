Nieuwe Antwerpse hotspot, al is het maar voor 12 dagen: Dagný Rós opent pop-up met IJslandse collega Annelin Marien

04 december 2019

10u44 0 Antwerpen Antwerpen heeft er een nieuwe hotspot bij, al is het maar voor 12 dagen. TV-chef Dagný Rós Ásmundsdóttir (bekend van Njam!) opende gisteren namelijk een pop-uprestaurant op de Leopold De Waelplaats, recht tegenover het Museum van Schone Kunsten. Nog tot en met 15 december neemt Dagný Rós je mee naar de nordic cuisine van IJsland, en dat deze keer als gastvrouw: haar landgenoot Gíslí Matt staat achter het fornuis.

12 dagen lang kan je in Roots, want zo heet haar pop-up, proeven van typisch IJslandse gerechten. Voor 75 euro geniet je er van een 5-gangenmenu met onder andere IJslands lam, ‘fishwings’, knolselder in botersaus, zeetruffel en IJslandse ‘love balls’. En dat doet Dagný Rós Ásmundsdóttir deze keer als gastvrouw, niet als chef. Die eer is weggelegd voor haar landgenoot en topchef Gíslí Matt. Elke lente opent hij voor slechts vier maanden zijn populaire restaurant Slippurinn in zijn geboortedorp, daarnaast runt hij ook Skál in Reykjavik, de enige horecazaak in IJsland met een Bib Gourmand van Michelin.

Kookboek

Dagný Rós is niet aan haar proefstuk toe wat betreft een zaak runnen in Antwerpen, want ze was jarenlang eigenares van traiteurzaak Fisk Boutique. “Maar ik zou nooit meer constant een zaak willen runnen, zoals vroeger. Nu houd ik me liever bezig met mijn boeken en TV. Dit project neem ik er graag nog bij, ter promotie van mijn nieuwe kookboek ‘Roots’ natuurlijk, maar ook om mensen te tonen wat de IJslandse keuken te bieden heeft.” En daarvoor is 12 dagen voor Dagný Rós nét lang genoeg. “12 dagen leek me ideaal om zoveel mogelijk mensen te laten proeven van de nordic cuisine, en om de kosten te dekken. De chefs komen ook van IJsland, dus zij konden hier geen maanden blijven. Op 16 december zet ik ze terug op het vliegtuig!”, lacht ze. “Maar we zien elkaar zeker nog terug, want ondertussen zijn we goede vrienden geworden.”

Voor wie niet zo houdt van uitgebreid tafelen, maar eerder van een afterwork met hapjes, kan in de winterse buitenbar terecht. Matt en Dagný serveren er heel wat verrassende barfoods en lekkere cocktails, zodat je in een nordic setting kan aperitieven. Dat kan op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 16 uur. Dagný Rós liet verder al weten dat de meeste avonden in Roots al goed vol zitten: wil je dus graag nog een plekje bemachtigen, is snel zijn de boodschap! Reserveren kan online op Tablebooker.