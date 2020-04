Nieuwe animatiereeks Truman Trash van Antwerpenaar maakt debuut op MENT: “South Park is grote voorbeeld” David Acke

09 april 2020

13u25 0 Antwerpen Truman Trash, de satirische loser-journalist, zal binnenkort te zien zijn op televisiezender MENT. Antwerpenaar Mike Hermans, grote fan van South Park, bedacht het animatiefiguurtje en wil er maar al te graag heel Vlaanderen mee veroveren. In korte filmpjes van anderhalve minuut brengt hij op satirische wijze de actualiteit. Enkele grote productiehuizen tonen al interesse.

Iedereen kent of heeft wel eens gehoord van de Amerikaanse satirische animatiereeks South Park. Al sinds 1997 wordt de reeks uitgezonden in Amerika en nadien ook in de rest van de wereld. South Park staat bekend om zijn simpele animatiestijl, donkere humor en de taboedoorbrekende onderwerpen. Iets wat Antwerpenaar Mike Hermans wel kan smaken. Als freelance cartoonist die zich de laatste jaren op animatie toelegde, bracht het hem op een idee: waarom geen Antwerpse animatiereeks maken met een link naar de actualiteit?

Zo ontstond na veel gepuzzel ‘Truman Trash’. Korte animatiefilmpjes van anderhalve minuut waarin de avonturen van Truman Trash gevolgd worden, een loser-journalist die zijn satirische website probeert van de grond te krijgen maar helaas genoodzaakt is allerlei andere jobs te moeten doen om rond te komen. “Truman Trash verschillende jobs geven doen we natuurlijk met een reden. Op die manier kunnen we een elke keer een leuke twist aan het scenario geven”, vertelt bedenker Mike.

We zijn nog wat aan het spelen om te kijken hoe ver we kunnen gaan maar het is zeker niet de bedoeling dat we mensen rechtstreeks gaan aanvallen. Mike Hermans

Inpikken op actua

Mike bedacht het concept samen met zijn vrouw Eva Koninckx die ook mee helpt bij het maken van de reeks. “Mijn vrouw tekent de achtergrond en de props, ik teken de animaties en spreek ook de stem in. Elke figuur, achtergrond en props die we gemaakt hebben, slagen we op in een bibliotheek. Op die manier kunnen we heel snel inpikken op de actualiteit omdat we niet elke keer helemaal van nul moeten beginnen.”

Qua stijl mag de kijker satire en veel humor verwachten, maar nooit erover en op de man gespeeld. “We zijn nog wat aan het spelen om te kijken hoe ver we kunnen gaan maar het is zeker niet de bedoeling dat we mensen rechtstreeks gaan aanvallen. Ons doel is fijn entertainment waar ook tal van Bekende Vlamingen en politiekers zullen passeren.”

Steve Tielens

Voor de muziek is Mike een samenwerking aangegaan met zanger Steve Tielens, die bovendien ook een rolletje zou krijgen in de reeks. “Die samenwerking verloopt heel vlot. Steve was meteen bereid om mee te werken omdat hij er ook heel wat potentieel in ziet. Steve maakte al wat muziek voor Truman Trash, meer nog, hij gaat zelfs enkele animaties gebruiken voor zijn nieuwste videoclip. Een win-win voor allebei”, aldus Mike.

Binnenkort zijn de eerste animaties al te zien op de muziekzender MENT maar daar stopt de ambitie van Mike niet. “Mijn ultieme doel is een volwaardige reeks te maken zoals South Park dat op regelmatige tijdstippen te zien is op televisie. Op dit moment ben ik in gesprek met enkele productiehuizen en die tonen alvast heel wat interesse. Maar daar kan ik nog niet verder over uitweiden.”