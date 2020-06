Nieuwe alligators met hijskraan in Zoo Antwerpen gehesen Voor het eerst sinds 2008 opnieuw krokodilachtigen in Antwerpse dierentuin ADA

11 juni 2020

10u08 4 Antwerpen Een rode loper kwam er niet aan te pas, maar de nieuwe Amerikaanse alligators hebben hun entree niet gemist in ZOO Antwerpen. Met behulp van een hijskraan werden de drie flinke alligators via een opening in het dak van het Reptielengebouw één voor één in hun nieuwe verblijf gehesen. Een spannende gebeurtenis én een unicum in de geschiedenis van ZOO Antwerpen, want nooit eerder werd een dier op deze manier naar zijn verblijf gebracht.

Voor de verhuis naar Antwerpen verbleven de dieren in het Aquarium Tropical in Parijs. Door ingrijpende renovatiewerken zal het park in Parijs voor lange tijd de deuren sluiten en ging de directie op zoek naar nieuwe huisvesting voor de drie zussen alligators. In het kader van een uitwisseling tussen de twee dierentuinen trekken de Antwerpse kaaimannen binnenkort naar de Franse hoofdstad. De drie reptielen blijven permanent in Antwerpen. Met de komst van de nieuwe alligators zijn voor het eerst sinds het vertrek van de nijlkrokodillen in 2008 weer grote krokodilachtigen te zien in de ZOO.

3 meter lang

Het grootste vrouwtje meet nu al bijna drie meter en weegt zo’n honderd kilogram. “Ze zijn nog niet volgroeid en zullen de komende jaren nog in lengte, breedte en gewicht toenemen”, zegt verzorger Erik. “De drie alligators komen uit hetzelfde nest en zijn intussen zestien jaar. Dat is nog vrij jong, want ze kunnen makkelijk een leeftijd van vijftig halen.”

De komende dagen krijgen de stoere dames nog even de tijd om rustig te wennen aan hun nieuwe omgeving en om uitgebreid op verkenning te gaan. De schildpadden leken er alvast gerust in en zijn bijzonder nieuwsgierig naar hun nieuwe buren. Vanaf zaterdag 13 juni kunnen ook de bezoekers de nieuwste aanwinsten van de ZOO komen bewonderen. “Reptielen hebben misschien niet meteen de hoogste aaibaarheidsfactor maar zijn enorm fascinerend en daarom zeker een bezoek waard”, besluit Erik.