Nieuwe ALDI-winkel opent deuren: “Concept gebaseerd op basis van bevraging klanten” ADA

29 juli 2020

13u13 0 Antwerpen De nieuwe ALDI-winkel aan de Lange Lozanastraat in Antwerpen heeft zijn deuren feestelijk geopend. “De nadruk ligt op verse producten zoals brood, vers vlees en groenten en fruit. De typische ALDI-formule met z’n lage prijzen blijft behouden”, klinkt het.

Begin mei 2019 gingen de werken aan de nieuwe ALDI-winkel in de Lange Lozanastraat 177 van start. Om de verbouwingen mogelijk te maken, werd een voorliggend appartementsgebouw opgenomen in de werken. Deze werden vervangen door 13 gloednieuwe appartementen bovenop de nieuwe winkel. De nieuwe winkel is 1.000 vierkante meter groot.

Met deze nieuwe winkel wil ALDI in de eerste plaats het winkelcomfort en het winkelplezier van de klanten verhogen. De extra ruimte uit zich bijvoorbeeld in bredere wandelgangen, waardoor de klanten zich vlot en gemakkelijk naar hun favoriete producten kunnen begeven. Kleurrijke pancartes zorgen daarnaast voor een goed overzicht en de warme houten accenten maken de shopervaring bij ALDI nog aangenamer dan voorheen.

“Om tot ons nieuwe winkelconcept te komen, hebben we onze klanten de vraag gesteld: hoe ziet uw ideale ALDI er in de toekomst uit?”, zegt Frank Vissers, Managing Director van de regionale hoofdzetel ALDI Turnhout. “Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herdacht.”

Versmarkt

In de nieuwe winkel zal ALDI met een versmarkt uitpakken, waarbij klanten een uitgebreid assortiment aan groenten en fruit los kunnen aankopen. Naast groenten en fruit zijn er meer ‘convenience’-artikelen zoals voorverpakte slaatjes, verse fruitsappen en andere bereide maaltijden en dranken. Daarnaast kan de klant er terecht voor een aanbod aan vers vlees dat quasi 100 procent van Belgische afkomst is. En het assortiment verse broodjes, gebak en verse koeken, die meerdere malen per dag worden gebakken, is fors uitgebreid.