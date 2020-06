Nieuwe afvalzuigers maken werk van straatvegers lichter en efficiënter PhT

19 juni 2020

16u28 0 Antwerpen Blije gezichten bij de straatvegers, want met de komst van 25 nieuwe zwerfvuilzuigers wordt hun werk lichter en gemakkelijker. Vrijdagmiddag werden de machines op de Groenplaats voorgesteld.

Straatvegers en vrijwilligers halen jaarlijks gemiddeld vijfduizend ton zwerfvuil op. Tot nu toe gebruikte de stad vijftien Glutton-afvalzuigers. Dat worden er nu 35, aangezien vijf toestellen aan vervanging toe waren. De elektrisch aangedreven machines zijn zeer wendbaar en kunnen papier, karton, peuken, blikjes, glazen, plastic of metalen flessen, hondenpoep en ander zwerfvuil opzuigen.

Mondmaskers

“Het werk makkelijk maken voor onze mensen, is de stad properder maken, maar alleen gaan we dat niet kunnen”, zegt schepen van Stads- en Buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA). “Het is zeer ontmoedigend als ik zie hoe mondmaskers en handschoenen vandaag rondslingeren in de stad. Dat is asociaal en onhygiënisch. Is het dan zo moeilijk om die in een papiermand te gooien of thuis weg te werpen?”, vraagt hij zich af.

Een zwerfvuilzuiger kost 19.000 euro. Alles samen gaat het dus om een investering van 475.000 euro.