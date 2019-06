Nieuwe aanhoudingen in zaak rond Melikan Kucam BJS/PLA

28 juni 2019

17u55 0 Antwerpen In het onderzoek naar gesjoemel met humanitaire visa zijn er de voorbije weken nieuwe aanhoudingen verricht. De politie pakte vier vermoedelijke tussenpersonen op. De Antwerpse raadkamer bevestigde vandaag de aanhouding van twee verdachten. Een derde man zit sinds begin deze week vast, een vierde persoon is vrijgelaten.

Het Antwerpse parket bevestigt dat de voorbije weken nieuwe aanhoudingen zijn verricht in het gerechtelijk onderzoek rond de visafraude, waarvan ook het Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam wordt verdacht. Vier vermoedelijke tussenpersonen werden opgepakt. Ze zouden contacten hebben gehad met mogelijke slachtoffers óf zelf lijsten van kandidaten voor een humanitair visa hebben opgesteld. Voor een plek bovenaan de lijst zouden zij zich bovendien hebben laten betalen.

Twee verdachten, een 43-jarige uit Antwerpen en een 60-jarige uit Mechelen, verschenen vrijdag voor de raadkamer in Antwerpen, waar hun aanhouding met een maand verlengd is. Een 45-jarige uit Mechelen zit sinds begin deze week ook vast omdat het parket in beroep ging tegen een voorwaardelijke vrijlating. Een vierde verdachte is deze week terug in vrijheid gesteld.

Het Antwerpse gerecht voert sinds november 2018 een onderzoek naar onregelmatigheden bij het toekennen van humanitaire visa. Verdachte in het onderzoek is ook Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam. Hij zou zich volgens het parket hebben laten betalen om mensen op de lijst met kandidaten voor een humanitair visum te zetten. Kucam was een van de particulieren die in samenspraak met het kabinet van voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die lijsten opstelde.

Melikan Kucam werd midden januari aangehouden op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing en zit nu al vijf maanden in voorarrest. Kucam ontkent de aantijgingen en gaat binnen een kleine twee weken voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn vrijlating vragen.