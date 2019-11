Nieuwdreef krijgt geld voor groene gevels Jan Aelberts

05 november 2019

12u42 0 Antwerpen Elk jaar krijgt een Merksemse wijk een budget om zelf projecten te realiseren. In 2019 is de wijk Nieuwdreef aan de beurt. De buurtbewoners dienden een project rond groene gevels en een bijenvriendelijke omgeving in. Tijdens een gezamenlijke plantdag eind oktober werden de geveltuintjes aangelegd.

Begin dit jaar kregen de bewoners van Nieuwdreef een oproepfolder in de brievenbus om een project in te dienen dat het samenleven in de wijk nog aangenamer of gemakkelijker zou maken. Een aantal bewoners in de omgeving van de Kluizeveldenstraat wilden de wijk graag een groenere uitstraling geven en bijenvriendelijker maken. Het project werd goedgekeurd en wordt gefinancierd door het district.

De bewoners van de Kluizeveldenstraat en de Sleutelbloemstraat organiseerden eind oktober een gezamenlijke plantactie om geveltuintjes aan te leggen. Vooraf organiseerden de bewoners een infomoment in samenwerking met het Ecohuis. De bewoners werden geïnformeerd over welke plantencombinatie best bij hun huis passen. De voordelen van gevelgroen werden toegelicht waarna de bewoners hun bestellingen konden doorgeven. Tijdens de plantdag hielpen de bewoners elkaar met het plaatsen van de geveltuinen. Ze maakten er samen een fijne dag van.