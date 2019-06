Nieuw Zuid, speelterrein voor toparchitecten NA BELG, ZWEED EN ITALIAAN TEKENEN NU OOK ZWITSERS NIEUW PARELTJE ADA

15 juni 2019

08u19 4 Antwerpen Je hebt voor- en tegenstanders van de nieuwe woonsite Nieuw Zuid in Antwerpen. Maar feit is wel dat het nieuwe woongebied een magneet is voor internationale architecten. Na Stefano Boeri en Johannes Norlander strijken nu ook Max Dudler en Peter Zumthor neer op Nieuw Zuid.

Met bijna 2.000 appartementen, 38 gebouwen, meer dan 3.000 ondergrondse parkeerplaatsen en 12 hectare groen is deze site wellicht één van de grootste nieuwbouwprojecten sinds lang in Antwerpen. En dat trekt blijkbaar internationale architecten aan. Nadat eerder al de Belgische toparchitect en Designer van het Jaar 2016 Vincent Van Duysen, de Zweed Johannes Norlander en de Italiaan Stefano Boeri er hun talenten toonden, drukken nu ook de Zwitserse meesters Peter Zumthor en Max Dudler hun stempel op de site.

Scheldehof

"Vandaag wil iedereen in de Europese steden aan het water wonen en daarom staat de uitstekende ligging van het project aan de Schelde centraal in ons ontwerp", zegt Max Dudler. "De twee gebouwen maken een U-vorm die naar de Schelde is gericht. Onze ambitie is om het voor zoveel mogelijk mensen mogelijk te maken om dicht bij het water te wonen." Concreet ontwerpt Dudler er twee nieuwe woontorens, in totaal goed voor zo'n 250 appartementen, duplexen en penthouses. De gebouwen krijgen de naam 'Scheldehof'. Naast het residentiële gedeelte komen er ook 2.300 vierkante meter aan kantoren en commerciële functies en twee gemeenschappelijke dakterrassen met zicht op het water. In het midden van het project verrijst een binnentuin van meer dan 1.000 vierkante meter groot. De bouw van het project start in het voorjaar van 2020 en de eerste bewoners zullen tegen eind 2023 voor het eerst kunnen genieten van een geweldig uitzicht.

Win-win

Naar alle verwachtingen is de buurt tegen 2030 helemaal klaar. Tegen die tijd zal er ook zo een 30.000 vierkante meter aan publieke voorzieningen voorhanden zijn, met onder andere twee scholen, twee crèches, een sporthal en een dienstencentrum. "De internationale architectuurwereld kijkt steeds meer naar ons land om woonprojecten neer te zetten. Bovendien boomt de vastgoedmarkt in ons land als nooit tevoren. We moeten als Belgische projectontwikkelaars niet te bescheiden zijn om toparchitecten aan te durven trekken. Dat is niet vanzelfsprekend maar het resulteert wel in architectuur van topkwaliteit, die ook goed scoort op vlak van duurzaamheid en groen. En op termijn zijn die samenwerkingen een win-win, want grote namen spreken nog jarenlang tot de verbeelding", besluit Kristof Schellekens, woordvoerder Triple Living.