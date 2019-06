Nieuw wandelpad van 13 kilometer zondag officieel geopend Jan Aelberts

18 juni 2019

10u35 0 Antwerpen Toerisme Voorkempen heeft in samenwerking met Wijnegem en Deurne een nieuw wandelpad, het Ertbruggepad, van ongeveer 13 kilometer gemaakt.

De inhuldiging van het startbord van deze wandelroute vindt plaats op zondag 23 juni 2019 om 13.30 uur op het Marktplein in Wijnegem. Iedereen is welkom. Na de officiële opening van het pad, is er een drankje voorzien in de zomerbar in gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, waar je in de buurtmobiel van het district Deurne het hele toeristische aanbod terugvindt van Toerisme Voorkempen, Wijnegem en Schatten van Deurne.

Wie het pad zelf wilt ontdekken, kan dat onder begeleiding van een audiogids. Die vind je hier.