Nieuw vleesrestaurant MAVEN opent op Antwerpse Zuid: “We gaan in tegen de veganhype, maar het blijft duurzaam” Annelin Marien

16 juni 2020

17u31 0 Antwerpen Op vrijdag 19 juni opent in de Luikstraat op het Antwerpse Zuid het high-end vleesrestaurant MAVEN. Achter het concept zitten gerenommeerd beenhouwer Luc De Laet, horeca-ondernemer Wim Van der Borght en jong talent Jules Koninckx. De keuken zal de nadruk leggen op ‘noble meat craft’, lees: lokale dieren op een ambachtelijke en duurzame manier bereid.

De openingsavond van MAVEN stond oorspronkelijk gepland voor vrijdag 13 maart, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. “De Nationale Veiligheidsraad van die avond was een tegenvaller, want ons team stond klaar om eraan te beginnen”, vertelt Wim Van der Borght. “Maar we hebben in deze periode de tijd genomen om alles nog eens tegen het licht te houden, en we kijken er nu extra hard naar uit om vrijdag te kunnen starten.”

Respect voor de natuur

MAVEN staat voor een unieke vleeservaring, terwijl het eten van vlees de laatste tijd onder druk staat. “Met vlees eten, is niets mis”, vindt Luc De Laet. “Maar we eten te vaak en te veel vlees. We moeten dus minder, maar vooral beter vlees eten.” Van der Borght vult aan: “We gaan de licht controversiële toer op, dat weten we in deze tijden van vegan-hype. Maar we doen het vakkundig, onderbouwd en doordacht. En bovenal met veel respect voor de natuur.”

MAVEN zal immers samenwerken met Europese boerderijen waar de runderen in de vrije natuur grazen en de juiste voeding krijgen. Ze halen bijna geen dieren buiten Europa en respecteren op die manier het farm-to-table principe. “Ook de traceerbaarheid met betrekking tot de oorsprong van de dieren en wie ze voedde in welke omstandigheden is gegarandeerd”, klinkt het. “Alleen voor de erg specifieke en hoog kwalitatieve vleessoorten zoals Japanse Wagyu en Kobe of kwaliteitslabels zoals Deense Sashi, wordt een uitzondering gemaakt, omdat deze smaken uniek en onnavolgbaar zijn in kwaliteit.”

Op de menukaart vind je beef croquettes, traag gegaard lams en dry aged-vlees, maar dé huisspecialiteit wordt het uitgebreide aanbod van verschillende Europese runderrassen. “De bedoeling is dat je een ongelooflijk lekkere en unieke vleeservaring hebt, het beste vlees van Europa op een magistrale manier klaargemaakt”, aldus Van der Borght.

MAVEN zal alle dagen geopend zijn (uitgezonderd zaterdagmiddag) voor lunch en diner.