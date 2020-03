Nieuw uitzicht voor De Gerlachekaai en Cockerillkaai: werken duren tot einde 2020 ADA

10 maart 2020

10u11 0 Antwerpen Op de De Gerlachekaai en de Cockerillkaai, tussen de Verviersstraat en de Scheldestraat, worden zowel de rijweg als de voet- en fietspaden vernieuwd. Het huidige wegprofiel ter hoogte van de reeds heraangelegde De Gerlachekaai wordt verder doorgetrokken. De werken starten op 16 maart en eindigen eind 2020.

Om tot een geheel te komen met de Scheldekaaien wordt het profiel van de Scheldekaaien ter hoogte van Sint-Andries en Zuid doorgetrokken zoals ter hoogte van Nieuw Zuid. De werken voor de heraanleg starten vanaf maandag 16 maart en eindigen eind 2020. Ze verlopen in drie fases.

Eerst vinden er voorbereidende werken plaats en wordt het fietspad heraangelegd tussen de Verviersstraat en de Scheldestraat. Het huidige fietspad en de groenstrook worden opengebroken en vervangen door een tijdelijke asfaltverharding voor het autoverkeer in de tweede fase. Fietsers zullen omgeleid worden via het nieuwe plein en de parkzone op de Scheldekaaien. Fietsverkeer blijft gedurende de hele periode van de werken mogelijk. Deze fase loopt van 16 maart tot midden april 2020.

In een tweede fase van midden april tot midden oktober start de heraanleg van het wegprofiel: de rijweg, het voetpad, de parkeerstroken en de groenvakken worden vernieuwd, Het autoverkeer wordt dan tijdelijk enkelrichting en zal enkel nog staduitwaarts via de Scheldekaaien verlopen via de tijdelijke asfaltverharding. Het autoverkeer richting het centrum zal omgeleid worden via de Gedempte Zuiderdokken.

In een derde fase start de aanleg van het definitieve dubbelrichtingsfietspad met een groenstrook aan de Schelde. Het fietsverkeer blijft nog steeds mogelijk in beide richtingen. Het autoverkeer richting centrum wordt omgeleid via de Gedempte Zuiderdokken. Na de werken is het autoverkeer terug mogelijk in beide richtingen. Deze loopt van van midden oktober tot eind 2020.