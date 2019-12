Nieuw topstuk van Antwerpse kunstschilder te bewonderen in Museum Plantin-Moretus ADA

09 december 2019

14u46 0 Antwerpen In het Antwerpse Museum Plantin-Moretus kunnen bezoekers een interessante nieuwe aanwinst ontdekken: een olieverfschets van de hand van de Antwerpse 17de-eeuwse barokschilder Theodoor Boeyermans. Het werk toont de verheerlijking van het huis Plantin-Moretus.

In juni 2019 verwierf het Museum Plantin-Moretus in het veilinghuis Aguttes in Frankrijk een olieverfschets op doek van een anoniem schilder. Het werk is onlangs door dr. Bert Schepers, senior editor van het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, toegeschreven aan Antwerps 17de-eeuws kunstenaar Theodoor Boeyermans.

Het is een verheerlijking van de Officina Plantiniana, het huis Plantin-Moretus. De schilder hanteerde een allegorie, een populair schildergenre in de 16de en 17de eeuw, waarbij Griekse of Romeinse goden abstracte begrippen uitbeelden. Mogelijk benadrukt dit ontwerp van Boeyermans de rol van de Moretussen in de geschiedenis van de uitgeverij-drukkerij.

De Vlaamse barokschilder Theodoor Boeyermans is geen ongekende voor de Moreti. Boeyermans ging naar alle waarschijnlijkheid in de leer bij meester-schilder Anthony Van Dyck en maakte naar de traditie van Peter Paul Rubens classicistische doeken. Daarnaast schilderde hij een groot aantal altaarstukken voor Vlaamse kerken, groepsportretten en allegorische taferelen.

Het Museum Plantin-Moretus investeert jaarlijks 40.000 euro in de aankoop en nog eens 50.000 euro aan de conservatie en restauratie van kunstwerken. Eerder in 2019 kocht het Museum Plantin-Moretus vier oude meestertekeningen aan bij KDArt Antwerpen alsook een rijk geïllustreerd album amicorum oftewel vriendenboekje van 1601 uitgegeven door Jan Baptist Van Zangrium bij Arenberg Auctions.