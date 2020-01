Nieuw soort jobdag moet kortgeschoolde anderstaligen sneller aan werk helpen PhT

16 januari 2020

18u58 0 Antwerpen Anderstaligen hebben het vaak moeilijk om hun talenten te tonen bij klassieke jobgesprekken. Maar nu is er in Antwerpen een nieuwe methode ontwikkeld die donderdag voor het eerst werd beproefd op een jobdag bij VDAB. Door 14 vaardigheden en talenten te testen, verhoogt de kans van de werkzoekenden om een geschikte baan te vinden.

Uitzendkantoor ASAP en Samenlevingsopbouw Antwerpen verwachten veel van de nieuwe ‘ACT’-methode (‘Actief Competentie Toetsen’). Dertien kortgeschoolde anderstaligen daagden op voor de eerste van zes jobdagen. “In onze provincie zijn er circa 10.000 werkzoekenden die geen of weinig Nederlands spreken”, vertelt Veerle Van Damme (VDAB). “Een groot deel woont in de stad. We weten dat ze vooral op de werkvloer Nederlands zullen leren. Daar moet je dus in investeren.”

De meeste vacatures voor kortgeschoolden vind je onder meer in de schoonmaaksector, de horeca, bij callcenters, in het transport (chauffeurs) en de (wegen)bouw.

Rollenspelen

Mario Siahaan, office manager van ASAP, legt uit waarop de kandidaten zoal worden getest. “Dat gaat van planning en organisatie, over zelfstandig werken en time management tot ruimtelijk inzicht. Zo zijn er rollenspelen, moeten ze een IKEA-kastje in elkaar steken of dozen stapelen.”

Morlai Bangura (52) is nerveus. “Dat ik geen vaste job vind na 18 jaar in België, bezorgt me veel stress”, zegt de sympathieke man die in Sierra Leone opgroeide en in Antwerpen een gezin met drie kinderen heeft. “Ik heb al als schoonmaker in de Zoo gewerkt, in de tuinbouw gestaan. De testen lopen wel goed, gelukkig.”

De VDAB wil de jobdagen met de nieuwe methode verder uitrollen als de eerste zes edities een succes worden.