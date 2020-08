Nieuw rondje #BreekUIT in najaar: “Breek een steen uit en krijg een plant in ruil”



CVDP

07 augustus 2020

13u43 2 Antwerpen In het najaar van 2020 daagt de stad via #BreekUIT alle Antwerpenaars uit om 2020 stenen uit te breken. Breek een steen uit van je koer, geveltuin of voortuin en vul de grond met een gratis plantje.

De actie #BreekUIT is onderdeel van een onthardingsproject van de stad. Hiermee wordt Antwerpen meer weerbaar gemaakt tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Minder stenen en groen zorgen voor meer regenwaterinfilitratie, een hoger grondwaterpeil en meer biodiversiteit.

Inwoners van Antwerpen krijgen voor elke steen die ze uitbreken een gratis plant in ruil. Per ontharde vierkante meter heb je recht op 10 planten. De stad voorziet er maximaal 50 per particulier. Via een formulier kan elke Antwerpenaar zijn onthardingsactie registreren. Foto’s van de actie mogen ook gedeeld worden op Facebook of Instagram met #BreekUIT. Het afhaalmoment vindt op 10 oktober plaats aan het Ecohuis. Dan kunnen de planten de grond in tijdens het plantseizoen van dit najaar.

Meer info over de actie vind je op de Facebook of website van het Ecohuis.