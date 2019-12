Nieuw recordjaar voor Cinema Cartoon’s: Antwerpse stadscinema ontvangt 75.000ste bezoeker ADA

18 december 2019

11u33 2 Antwerpen Cinema Cartoon’s ontving haar 75.000ste bezoeker in de Kaasstraat. Dat is fijn want die bezoekers kregen complimenten en een mooie bos bloemen maar voor uitbaters Jan-Willem Van Eemeren en Jon Michelina is het meteen ook een nieuw record op vlak van bezoekersaantal. “Er is duidelijk publiek voor een cinema in stadscontext.”

65.000 bezoekers in 2017, 70.000 in 2018 en nu twee weken voor het einde van 2019 ontving Cinema Cartoon’s in de Kaasstraat al haar 75.000ste bezoeker. Daarmee zet de stadscinema de positieve tendens gewoon voort. “Dat toont dat er in Antwerpen een publiek is voor een cinema in een stadscontext”, vertelt Jon Michelena van Cinema Cartoon’s. “De kleinschaligheid is onze sterkte. Steeds meer mensen zijn op zoek naar een gezellige kleine cinema waar je nog met je glas wijn de zaal in mag om een film te kijken. Die combinatie samen met het persoonlijke ontvangst is onze publiekstrekker.” Toch is Jon ook bescheiden in dit succes. “We kunnen natuurlijk verder bouwen op veertig jaar traditie.”

Dankzij die 75.000 bezoekers is er voor de uitbaters van de cinema ook wat minder druk op de ketel want een cinema draaiende houden is financieel niet eenvoudig. “De vaste kosten zijn torenhoog, denk maar aan de huur van het gebouw en de personeelskosten. Een mindere maand voel je meteen. Dat we nu opnieuw een recordjaar beet hebben betekent dus niet dat we op onze lauweren gaan rusten. We moeten ons publiek blijven overtuigen van onze kwaliteiten en dat zullen we ook in 2020 blijven proberen”, lacht Jon.