Nieuw record: eerste ronde ticketverkoop Tomorrowland in 26 minuten uitverkocht ADA

25 januari 2020

11u58

De eerste tickets voor Tomorrowland, voorbehouden voor Belgische festivalgangers, zijn zaterdagochtend opnieuw in geen tijd de deur uitgevlogen. In 26 minuten tijd waren alle tickets weg, dat is een record voor het festival. Wie geen ticket kon bemachtigen, kan om 17 uur opnieuw een poging wagen tijdens de internationale verkoop.

Liefhebbers van dancemuziek zaten zaterdagochtend massaal aan hun computerscherm gekluisterd voor de Belgische ticketverkoop van Tomorrowland. Wie kans wilde maken op een combi- of dagticket, moest zich op voorhand registreren. “Het aantal preregistraties lag zowel nationaal als internationaal op hetzelfde niveau als vorig jaar”, zegt woordvoerder Debby Wilmsen.

De “Full Madness”-combitickets, voor een van de twee festivalweekends, waren al na enkele minuten allemaal verkocht, de dagtickets volgden niet veel later. In 26 minuten tijd waren alle tickets weg. “Dat is een record”, zegt Wilmsen. “De verwerking van de bestellingen en betalingen verliep enorm vlot.”

In totaal zijn nu 200.000 van de 400.000 combi- en dagtickets verkocht. Wie geen ticket kon bemachtigen, kan om 17 uur opnieuw proberen tijdens de internationale voorverkoop. Volgende week zaterdag volgt nog een internationale verkoopronde.