Nieuw Operaplein is nog niet helemaal klaar of het brokkelt al af Annelin Marien

30 mei 2019

14u20 0 Antwerpen Stukken afgebrokkeld beton ontsieren het nieuwe Operaplein nu al. Het plein is nog niet helemaal af, maar er zijn op verschillende plekken aan de trambeddingen al stukken beton afgebroken. Trams rijden er nog niet, maar Noorderlijn vermoedt dat er auto’s op het plein zijn gereden, die de schade veroorzaakt zouden hebben.

Het nieuwe Operaplein is nog maar sinds kort voor voetgangers toegankelijk, en er zijn nu al stukken aan. De trambeddingen en haltes aan de kant van de Teniersplaats zijn beschadigd, terwijl metrohalte Opera en de tramhaltes nog niet in gebruik zijn. Trams rijden er nog niet, dus daar kan de schade niet door zijn veroorzaakt.

Auto's

“We zijn op de hoogte van de schade, en vermoeden dat er auto’s op het plein zijn gereden.” zegt Cheryl Horemans van Noorderlijn. “Het is voor ons ook een beetje gissen wat er net is gebeurd omdat we niets hebben kunnen constateren, maar auto’s op het plein lijkt ons de oorzaak te zijn van de schade.”

“Er is wel verkeer rond het plein, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat auto’s op het plein gaan rijden”, zegt Horemans. “Ze kunnen daar normaal gezien ook niet op, zeker aan de trambeddingen niet. Maar het plein is openbaar domein, en dat kan het weleens gebeuren dat mensen dat gaan misbruiken. Er rijden nu nog geen trams op het Operaplein, maar vanaf het moment dat de haltes in gebruik worden genomen, zal dit waarschijnlijk niet meer gebeuren. ”

Opknappen

Noorderlijn verzekert wel dat alles hersteld zal zijn voor de officiële ingebruikname van het plein. “Uiteraard moet alles in orde zijn voor we het plein aan de stad Antwerpen overhandigen. Bij ingebruikname van het Operaplein moet alles in orde zijn. De aannemer gaat dit dus zeker nog opknappen.” Het Operaplein zou dit najaar klaar moeten zijn voor tramverkeer.