Nieuw openluchtfestival op Boeienweide: “Enkel sexy muziek” Sander Bral

14 augustus 2019

11u46 7 Antwerpen Na Linkerwoofer krijgt de Boeienweide op Linkeroever er een nieuw festival bij. Eind september strijkt Soulful Sessions Open Air neer op het maritiem openluchtmuseum voor een hele dag dansplezier. “Wij zetten in op zwoele muziek, van disco tot house tot soul maar evengoed ook tot afro en Braziliaanse dansmuziek. Alles wat sexy klinkt.”

Het verhaal van Soulful Sessions begon twee jaar geleden als doorstart van een vorig soortgelijk concept. “Souful Sessions is simpelweg voortgekomen uit onze passie voor muziek”, zegt bezieler Aeson Löw (23). “Als het een beetje ‘soulful’ klinkt, dan brengen we het. We halen internationale headliners in het brede genre naar Antwerpen maar promoten evengoed lokaal talent. We zijn ooit gestart in Ampere maar passeerden ook al in Magiq Spiegeltent aan het Noordkasteel, Bar Helder en zelfs Charlatan in Gent.”

Exotische locaties

“Verschillende locaties aandoen, hoort ook bij ons concept, zodat onze events niet telkens hetzelfde aanvoelen”, gaat Aeson verder. “In de winter gaat dat vooral om clubs maar in de zomermaanden kunnen we daar veel creatiever mee omspringen. Zo brachten we in mei al een kleinschalig openluchtfeestje op het terras van de Seefbrouwerij. In het verleden hielden we ook al een rooftopsessie op het dak van het museum M_HKA in samenwerking met een kunstcollectief.”

Wereldse invloeden

En in september volgt dan het eerste openluchtfestival van Soulful Sessions. “De grootste productie tot noch toe die we volledig in eigen handen hebben”, zegt Aeson. “Het volledige festival zullen we van nul moeten opbouwen want op de Boeienweide staat niks van infrastructuur. Ook qua artiesten zien we het iets groter met de Nederlandse Philou Louzolo, die zijn Congolese, Nigeriaanse en Sierra Leoonse laat spreken via de muziek.”

Verder speelt ook zijn landgenoot Mendel ten dans wiens disco doordrongen is van Braziliaanse ritmes en nationale housetrots San Soda. Lil’Lawaw en Juicy zijn intussen Antwerpse bekenden van onder andere het populaire feestconcept Vice City, S.C.O speelt voornamelijk italo disco en Kat kennen we van de Amsterdamse Rush Hour Store.

Soulful Sessions Open Air speelt zich af op zaterdag 21 september op het Maritiem Openluchtmuseum Boeienweide aan de Schelde op Linkeroever vanaf 12.00 uur. Momenteel betaal je tien euro voor een kaartje.

