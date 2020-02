Nieuw online boekenplatform moet Antwerpenaars gemakkelijker naar boek doen grijpen ADA

14 februari 2020

De stad en de literaire sector lanceren samen een online platform waar alle Antwerpse boekenliefhebbers terecht kunnen voor lectuurtips, leuke leesplekken, evenementen en heel wat andere inspiratie. Met deze gloednieuwe digitale uitvalsbasis stimuleren we onze inwoners om te gaan lezen en laten we ze op een laagdrempelige manier kennis maken met boeken, tips, inspiratie en evenementen."

De literaire sector in Antwerpen bundelt de krachten om boeken en lezen in de kijker te zetten. Daartoe liet een nieuw instrument ontwikkelen, waarop zich een online gemeenschap van lezers kan vormen. Alle Antwerpse boekenliefhebbers krijgen met Antwerpen Leest een digitale uitvalsbasis. Iedereen kan er terecht voor lectuurtips, leuke leesplekken, evenementen en heel wat andere inspiratie. Antwerpen Leest is ook verbonden met de Uitdatabank, zodat alle (literaire) activiteiten met de hashtag #antwerpenleest er automatisch verzameld worden. Verder is er ruimte voor langere artikels, zoals een verslag van een geslaagd evenement, een interview met een auteur of een meer thematisch stuk.

“Boeken en literatuur dragen bij tot emancipatie, competentieontwikkeling, cultuurparticipatie en leesplezier. Lezen maakt onze inwoners tot geletterde, lees- en taalvaardige burgers en draagt bij tot een stad waar mensen zich thuis voelen en waar verbondenheid en wederzijds respect heerst. Met deze gloednieuwe digitale uitvalsbasis stimuleren we onze inwoners om te gaan lezen en laten we ze op een laagdrempelige manier kennis maken met boeken, tips, inspiratie en evenementen”, stelt schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud.

Lancering op 21 februari

De zoektocht naar Stadslezers start op vrijdag 21 februari. Dan wordt de landingspagina op www.antwerpenleest.be gelanceerd en kan iedereen zich engageren om leestips te delen, zodat de Antwerpse online leesgemeenschap kan beginnen groeien.